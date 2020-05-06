زوجة دي ماريا: الإسبان وصفونا بالمرتزقة.. وإنجلترا مكان مريع

وصفت جورجيلينا كاردوسو، زوجة آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، الحياة في إنجلترا بـ"المريبة"، في الوقت الذي تقبلت فيه نعتها وزوجها بـ"المرتزقة" كما وصفتهم جماهير ريال مدريد.

وتحدثت زوجة دي ماريا إلى صحيفة "آس" الإسبانية عن ذكرياتها عندما انتقل زوجها إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف 2014 قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وتلقى وقتها اللاعب الأرجنتيني انتقادات كثيرة من جمهور المرينغي لرحيله بهذه الطريقة عن "سانتياغو برنابيو".

وروت زوجته قصة انضمامه إلى "الشياطين الحمر"، فقالت: "في يوم من الأيام أتى آنخيل إلي وأخبرني أن هناك عرضا من مانشستر قد نقبله نظرا لأن الأوضاع الأمنية هناك ستكون أفضل قليلا".

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ولكنها لم تكن سعيدة بالعرض وأكدت أنها حذرته من الذهاب بمفرده، وقالت:"لقد نعتنا الإسبان بالمرتزقة.. وكانوا على حق! لكن منطقيا إذا كنت تعمل في شركة وأتى لك المنافس ومنحك عقدا بضعف ما تأخذه فإنك سوف تذهب فورا".

تجربة الدولي الأرجنتيني في إنجلترا كانت تعيسة للغاية، ولم يقدم الأداء المأمول منه ليرحل بعد عام إلى نادي العاصمة الفرنسية.

أما عن الحياة في إنجلترا، فوصفت كاردوسو الأجواء بالمريعة: "لم أكن أرغب في الذهاب إلى مانشستر، لأنني كنت صديقة لابنة مارادونا التي كانت زوجة سيرخيو أغويرو (نجم مانشستر سيتي )حينها، وقد زرتهم وقلت بعدها أنني لن أذهب هناك".

وتابعت: "بعد مرور عام في إنجلترا، لم يعجبني أي شيء هناك، كانت السيدات نحيفات وأنيقات بشكل غريب، أنت تمشي ولا تعرف ما إذا كان الناس سيقتلونك أم لا، الطعام مثير للاشمئزاز أيضا".

جدير بالذكر أن دي ماريا يلعب في سان جيرمان منذ عام 2015، ولم يفز الأرجنتيني بأي جوائز مع مانشستر، ودائما ما يذكر تجربته هناك بأنها كانت أسوأ خطوة له في مسيرته الكروية على الإطلاق.

المصدر: "وكالات"