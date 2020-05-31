فيديو.. دورتموند يدك "حصون" بادربورن بنصف دزينة من الأهداف

أمطر فريق بوروسيا دورتموند شباك مضيفه بادربورن (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز النجم الإنجليزي جادون سانشو ثلاثة أهداف "هاتريك" للضيوف، في الدقائق (57، و74، و91)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثة الأخرى كل من زملائه، البلجيكي ثورغان هازارد، والمغربي أشرف حكيمي، ومارسيل شميلزر، في الدقائق (54، و85، و89) على الترتيب.

بينما سجل أوي هونيماير هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.

إقرأ المزيد

ورفع بوروسيا دورتموند بذلك توازنه بعد هزيمته على أرضه، في الجولة الماضية، أمام بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر "البوندسليغا" برصيد 67، بفارق 7 نقاط أمام وصيفه دورتموند.

في المقابل، يقبع بادربورن في قاع ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة فقط.

المصدر: RT