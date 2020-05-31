المغربي أشرف حكيمي يوجه رسالة تضامن مع الأمريكي المقتول فلويد

وجه المغربي أشرف حكيمي وزميله الإنجليزي جادون سانشو، لاعبا فريق بوروسيا دورتموند، رسالة تضامن مع عائلة جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

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وانضم أشرف حكيمي إلى قائمة مشاهير الرياضة، الذين أعلنوا عن تضامنهم الكبير مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، وهو رجل من أصول إفريقية يبلغ من العمر 46 عاما وقتل على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لعدة دقائق، قبل أن يفقد الرجل وعيه وفيما بعد حياته في المستشفى.

فبعد أن سجل النجم المغربي هدف بروسيا دورتموند الرابع في الدقيقة (85) في مرمى مضيفه بادربورن (6-1)، قام برفع قميصه ليكشف عن عبارة تأييد "العدالة لجورج فلويد"، مع الإشارة بيديه بالتضامن مع عائلة الأمريكي، لتنهال بعدها التعليقات المؤيدة لما قام به اللاعب صاحب الـ21 عاما.

Todos juntos venceremos al racismo! Justicia! ✊🏾✊🏻✊🏽✊🏿✊⁣

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Together we will defeat racism! Justice ! ✊🏾✊🏻✊🏽✊🏿✊ ⁣

⁣#justiceforgeorgefloydpic.twitter.com/98xjUjlt5c — achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 31, 2020

وحذا أشرف حكيمي بذلك حذو زميله جادون سانشو الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" لدورتموند، واحتفل بهدفه الأول في الدقيقة (57) وخلع قميصه، لتظهر عبارة "العدالة لجورج فلويد" على قميصه الداخلي، في إشارة إلى تضامنه مع الأمريكي الراحل جورج فلويد وعائلته، بالإضافة إلى تأييده المسيرات الاحتجاجية في الولايات المتحدة.

BOOM!!!



TWO GOALS IN TWO MINUTES!!!



BET TWO WINS!



A JADON SANCHO GOAL TOO😍



SMASH LIKE ❤️ FOR BET THREE!!! pic.twitter.com/kJXNILX3A2 — Kings of Tipping - Betting Tips (@KingsOfTipping) May 31, 2020

ومن جهة أخرى، هنأ نادي بروسيا دورتموند لاعبه أشرف حكيمي، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خوضه المباراة رقم 50 في "البوندسليغا" منذ وصوله إلى الفريق قادما من ريال مدريد، على سبيل الإعارة.

Congratulations to Achraf Hakimi on reaching 50 Bundesliga appearances! 👏 pic.twitter.com/Rzdk7L0xAS — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 31, 2020

المصدر: وكالات