شاهد.. لاعبو مونشنغلادباخ يكتسحون يونيون ويحيون "الأشباح" في المدرجات

ألحق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ هزيمة ساحقة بضيفه يونيون برلين (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع على رباعية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، فلوريان نيوهاوس (د. 17)، والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام (د. 41 و59)، المهاجم الفرنسي الحسن بليا (د. 81)، بينما سجل المهاجم السويدي سيباستيان أندرسون هدف يونيون برلين الوحيد، في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

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وتوجه لاعبو مونشنغلادباخ بعد المباراة لتحية الجماهير في المدرجات، بالرغم من أن عجلة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن من دون حضور الجمهور.

ولكن فريق بروسيا مونشنغلادباخ ابتكر حلا سحريا لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات، حيث قام بطبع صور جمهور الفريق ووضعها على المقاعد.

وكانت إدارة النادي قد عن أعلنت في وقت سابق إمكانية وضع صور الراغبين في المدرجات مقابل 19 يورو فقط.

وكشف رئيس مجموعة المشجعين "فانبروجيكت مونشنغلادباخ"، توماس لودفيك، لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية: "أننا قمنا بتثبيت قرابة 13 ألف مجسم، لكن الطلب وصل إلى حوالي 20 ألف مجسم".

Borussia Mönchengladbach are making sure their fans are still in attendance as the Bundesliga returns this weekend! 👏 pic.twitter.com/b3t33r2UMc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 14, 2020

واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ توازنه بهذا الفوز، بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا".

بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 31 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات