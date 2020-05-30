ليفاندوفسكي يفك "شيفرة" فورتونا (فيديو)

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونخ إلى فوز ساحق على ضيفه فورتونا دوسلدورف (5-0)، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفك روبرت ليفاندوفسكي عقدته مع شباك فورتونا، بتسجيله هدفين في مرماه، في الدقيقتين (43 و50)، لينجح المهاجم البولندي في هز شباك كافة الأندية المشاركة في "البوندسليغا" هذا الموسم.

Какая же красота. Теперь в Бундеслиге нет команд, которым Левандовский не забивалhttps://t.co/tj0J9JdDOnpic.twitter.com/cRYjdHiIMm — Матч ТВ (@MatchTV) May 30, 2020

وعزز لينفاندوفسكي بذلك صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ.

وانفرد مهاجم العملاق البافاري بصدارة المنافسين على جائز "الحذاء الذهبي"، التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية كل موسم، بعد أن فض الشراكة بينه وبين الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

كما رفع الدولي البولندي رصيده إلى 43 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، ليعادل أفضل سجل تهديفي له على الإطلاق.

ويتفوق روبرت ليفاندوفسكي بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 8 أهداف، وكذلك ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بفارق 10 أهداف.

وبدوره، عزز فريق بايرن ميونخ صدارته "للبوندسليغا" برصيد 67 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارده بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على فريق بادربورن، غدا الأحد.

بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

المصدر: وكالات