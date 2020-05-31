تركي آل الشيخ يدخل في حرب كلامية مع نادي الأهلي المصري

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة نارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، على خلفية هجوم متبادل بينه وعضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين آل الشيخ ومجلس الأهلي المصري، الأمر الذي جعل محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء يخرج ليرد على آل الشيخ.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" السبت :"ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبد الله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة".

وأضاف :"عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قد كتب على صفحته: "بعيدا عن كورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعا في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر، وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج، الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر اللي أنا واحد مرضاش بإحداث أي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال".

ورد عليه آل الشيخ : "هوا مين الهلفوت ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الإعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟".

وكتب سراج: "هو أنا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري بس افتكر انه كان علمني كمان أن الكرامة دي أعلى وأهم صفات الإنسان وان عمري ما اقبل أي تجاوز في حقي".

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وكانت الأزمة قد بدأت عندما نشر آل الشيخ رسالة غامضة قال فيها: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي...وصبرت عليها كتير بس واضح أنهم مش حيتغيروا في حاجه...الحمد الله عندي نادي في أوروبا..والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح... لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال!".

ونشر بعض المكالمات الهاتفية المسجلة، ثم قال: "أهل مصر أهل طيبة وكرم وجدعنه ووفاء وأخلاق...الرسالة وصلت؟".

يبدو أن الآزمات بين إدارة نادي" القلعة الحمراء" الحالية برئاسة محمود الخطيب وآل الشيخ ستعود من جديد بفصول متعددة.

المصدر"فيسبوك"