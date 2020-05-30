آل الشيخ يثير جدلا واسعا بتدوينة غامضة

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، تركي آل الشيخ، حالة من الجدل بعد نشره تدوينة غامضة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك": "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي .. وصبرت عليها كثير بس واضح أنهم مش حيتغيرو في حاجة".

وأكمل رئيس نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم: "الحمد الله عندي نادي في أوروبا! والباب إلي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية ما يجي رجال يقدرو الرجال!".

ولم يوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الجهة المقصودة من التدوينة الغامضة، لكن تقارير إعلامية اعتبرتها تلميحا إلى تجدد الخلاف بينه وبين إدارة نادي الأهلي المصري.

المصدر: حساب آل الشيخ على "فيسبوك"