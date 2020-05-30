الأسطورة ليبرون جيمس يعلق على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة

تفاعل أسطورة لوس أنجلوس الأمريكي ليكرز لكرة السلة، ليبرون جيمس، مع مقتل جورج فلويد، مذكرا بـ"واقعة" رفض لاعب كرة القدم كولن كابرنيك الوقوف أثناء عزف النشيد الأمريكي.

ونشر ليبرون جيمس ملصقا على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" قارن فيه احتجاز جورج فلويد بـ"واقعة" كولن كابرنيك الشهيرة، الذي جثم على ركبته رافضا الوقوف أثناء عزف النشيد الأمريكي، بسبب إذلال ذوي البشرة السوداء.

وعلق جيمس على الملصق، قائلا: "هل فهمتم الآن؟، أم ليس للنهاية بعد؟".

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وتم اعتقال جورج فلويد للاشتباه باستخدامه شيكا مزورا بقيمة 20 دولارا، وبعد الاعتقال، ضغط أحد الضباط بركبته على رقبة فلويد لنحو ست دقائق، حتى فقد وعيه وتوفي في المستشفى.

المصدر: وكالات