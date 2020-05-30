لاعبة تنس تعليقا على مقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية: هل أنا التالية؟ (فيديو)

ردت لاعبة التنس الأمريكية الشابة، كوري غوف، بحدة على مقتل مواطنها جورج فلويد المنحدر من أصول إفريقية، على يد الشرطة، بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ونشرت غوف، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: لهذا السبب أنا لست صامتة، وأكافح ضد العنصرية. جورج فلويد، أحمد أربيري، بريونا تايلور، تريفون مارتن، إريك غارنر، أيانا جونز، فريدي غراي، وعدد كبير من الآخرين. هل أنا التالية؟ أنا لست صامتة، وأنتم؟".

إقرأ المزيد

وتم اعتقال جورج فلويد للاشتباه باستخدامه شيكا مزورا بقيمة 20 دولارا، وبعد الاعتقال، ضغط أحد الضباط على رقبة الرجل لنحو ست دقائق، حتى فقد وعيه وتوفي في المستشفى.

وظهرت غوف، البالغة من العمر 16 عاما، في عام 2019 عندما فجرت مفاجأتي من العيار الثقيل، يوصولها إلى الدور الرابع لبطولتين من ضمن لبطولات الأربع الكبرى، وهي ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.

المصدر: وكالات