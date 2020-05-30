سان جيرمان يقترب من ضم إيكاردي بشكل نهائي

اقترب ناديا إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، من الاتفاق على بقاء مهاجم الأول، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مع الفريق الثاني الذي يدافع عن ألوانه حاليا على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أمس الجمعة، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جيرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

Calciomercato, Icardi-Psg: accordo raggiunto con l'Inter. Le newshttps://t.co/Me6ePwlezn — skysport (@SkySport) May 29, 2020

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، يسعى إلى حسم مسألة إيكاردي سريعا، لا سيما وأن المدة الزمنية لتفعيل خيار شراء عقده من إنتر تنتهي غدا الأحد.

وانتقل إيكاردي (27 عاما)، إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع إدارة إنتر، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

ولكن الأرجنتيني ثبت حضوره في سان جيرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات، قبل تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق الباريسي بطلا للدوري.

المصدر: وكالات