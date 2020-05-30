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رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا
Globallookpress
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، أن نهائي مسابقة الكأس المحلية، سيقام في الـ17 من الشهر المقبل.

وقالت الرابطة في بيان، إن نهائي الكأس سيقام قبل ثلاثة أيام من استئناف الدوري الإيطالي في الـ20 من الشهر المقبل.

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ولم تكشف الرابطة عن موعد مواجهتي إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا (يوفنتوس ضد ميلان، ونابولي أمام إنتر)، ولكن تقارير إعلامية رجحت أن تقام المباراتان يوم 13 أو 14 يونيو المقبل.

وكان ميلان، تعادل ذهابا على ملعبه أمام يوفنتوس بهدف لمثله، بينما خسر نابولي أمام مضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في إيطاليا بما فيها كرة القدم، منذ التاسع من مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

المصدر: championat.com

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