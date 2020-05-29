استئناف الليغا بـ "الديربي الأندلسي" في 11 يونيو

أعلنت هيئة الرياضة في الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن عجلة الليغا، ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا بمباراة قمة محلية بين اشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو.

وقال البيان إن الموسم سينتهي في 19 يوليو "تبعا لتطورات الوباء".

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بدوره، كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الموسم الحالي "الليغا" سيستأنف اعتبارا من 11 يونيو المقبل، على أن ينتهي في التاسع عشر من يوليو القادم.

وستلعب مباريات "الليغا" يوميا، خلال هذه الفترة، كما تم تحديد الساعتين (19:30) و(21:30) بتوقيت إسبانيا كموعد للمباريات مع إضافة توقيت (17:30) في أيام العطلة.

وراعت الرابطة في ذلك درجات الحرارة المتوقع ارتفاعها بشدة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع وجود بعض اللفتات المميزة أثناء المباريات مثل التصفيق للعاملين وضحايا فيروس كورونا في الدقيقة 20.

المصدر: وكالات