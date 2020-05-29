بعد مصر.. "نادي القرن" يثير جدلا واسعا في المغرب

أثار نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، جدلا واسعا حول لقب "فريق القرن" في المغرب، بعدما نشر تدوينة في حسابه بـ"فيسبوك"، أكد من خلالها أنه هو أفضل فريق في المغرب في القرن العشرين.

ونشر الحساب الرسمي للرجاء، صورة لشعار الفريق، تضمنت عبارة "نادي القرن العشرين في المغرب"، كما تم إرفاق الصورة بجملة كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، نشرها في العام 2009، وجاء فيها: "الرجاء الذي توج بالبطولة المحلية في تسع مناسبات، احتل في العام 2000، المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأفضل الأندية في القرن العشرين، خلف الأهلي المصري ومواطنه الزمالك".

وأثارت التدوينة غضب وسخط جماهير الغريم، الوداد البيضاوي، التي ترى أن فريقها هو الأحق بلقب "نادي القرن" في المغرب، بالنظر لعدد الألقاب التي حصل عليها سواء في الدوري المغربي أو في مسابقة الكأس المحلية.

وبدورهم، أبدى مشجعو جماهير نادي الجيش الملكي المنتمي للعاصمة الرباط، امتعاضهم من تدوينة الرجاء، وأكدوا على أحقية فريقهم بلقب نادي القرن في المغرب، على اعتبار أن الجيش الملكي كان أبرز وأقوى الأندية المغربية في القرن الماضي.

ويأتي هذا الجدل في المغرب، بعد أيام قليلة من تفجر أزمة بين عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما عاد النزاع بينهما على لقب نادي القرن، الذي حصده الأهلي في 2000، حيث أعلن الزمالك أنه تقدم بملف رسمي للطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي وإثبات أحقيته باللقب.

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وضع لافتات على أسوار القلعة البيضاء تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي