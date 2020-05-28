نائب رئيس فريق ميسي الأول يتكهن بعودة البرغوث

أعرب نائب رئيس نادي نيوز أولد بويز الأرجنتيني لكرة القدم، كريستيان داميكو، عن اعتقاده بأن مواطنه النجم ليونيل ميسي سينتهي به المطاف في فريقه في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

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ونقل موقع " Tribal Football"، اليوم الخميس، عن داميكو قوله: "ميسي سيأتي إلى نيويلز في حال قرر الرحيل عن برشلونة".

وأوضح: "ولكن ذلك لا يعتمد علينا فقط، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يستطيع مساعدتنا في ذلك، رئيسه كلاوديو تابيا صديق لميسي. ولكن لم أتصل بكلاوديو أبدا، أحاول عدم إزعاجه".

وارتبط اسم الساحر ميسي بالعودة إلى ناديه السابق نيوز أولد بويز، الذي بدأ منه مسيرته الكروية في طفولته قبل الرحيل إلى برشلونة في عام 2000، من أجل الاعتزال بقميصه، رغم تصريحات الأرجنتيني بنيته إنهاء مسيرته في العملاق الكتالوني.

وازدات التكهنات باحتمال رحيل ميسي عن صفوف برشلونة، بعد أن توترت العلاقة بين إدارة الفريق الكتالوني وأسطورته.

فقد اصطدم ليونيل ميسي برئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في الأشهر الأخيرة، الأمور التي لم تحدث فقط في الغرف المغلقة، بل خرجت إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

و يرتبط ليونيل ميسي البالغ من العمر 33 عاما، بعقد مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، ولم يجدد البرغوث عقده مع إدارة "البلوغرانا" حتى الآن، ويحق له الرحيل مجانا لأي فريق في الصيف القادم وفقا لبند في عقده الحالي.

المصدر: وكالات