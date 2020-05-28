الإعلان عن موعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم، استئناف مباريات "البريميرليغ" للموسم الحالي، يوم 17 يونيو القادم، بعد توقفه في أواسط شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وأكدت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الدوري الممتاز سيعود في يونيو، بعد موافقة جميع الأندية واللاعبين على هذا القرار.

ومن المقرر أن تقام مباراتان يوم الأربعاء 17 يونيو، ضمن منافسات "البريميرليغ"، الأولى بين مانشستر سيتي وأرسنال، والثانية بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

بينما ستقام مباراة واحدة يوم 19 يونيو، على أن يتم استكمال بقية المباريات يوم السبت 20 يونيو، بعد الاتفاق على المواعيد النهائية وأماكن الملاعب.

يذكر أن القرار الرسمي لم يتخذ بعد، لكن تبقى هذه التواريخ هي المتفق عليها بعد مباحثات بين رابطة "البريميرليغ" وممثلي الأندية المحترفة.

المصدر: وكالات