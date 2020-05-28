ريال مدريد أغنى أندية كرة القدم

احتفظ نادي ريال مدريد الإسباني بمركزه كأغنى أندية كرة القدم في أوروبا، للعام الثاني على التوالي، وذلك وفق التقرير "The European Elite 2020"، الذي أعدته شركة KPMG الاستشارية.

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وحقق ريال مدريد نموا بنسبة 7.9% عن العام الماضي،، كما يشير التقرير، لتبلغ قيمة النادي المالية 3 مليارات و478 مليون يورو، متقدما على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (3.432 مليار يورو)، والغريم التقليدي برشلونة، الذي صعد إلى المركز الثالث بعد أن كان خامسا في العام الماضي، برصيد 3.193 مليار يورو، محققا قفزة كبيرة في النمو بنسبة 19.3%.

بينما تراجع نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى المركز الرابع، برصيد 2.878 مليار يورو.

ويصنف هذا التقرير أندية القارة العجوز وفقا لقيمة أعمالها بعد تحليل عدد من المتغيرات، مثل الربح والشعبية والإمكانيات الرياضية وحقوق البث التلفزيوني، أو ملكية الملعب، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2020، مما يعني احتساب الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

المصدر: وكالات