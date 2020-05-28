تحديد موعد نهائي كأس بلجيكا لكرة القدم

أعلن ​الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الخميس،​ أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين ​كلوب بروج​ و​إنتويرب​ ستقام على ملعب "الملك بودوان" دون جمهور في الأول من أغسطس المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي لكن جرى تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

De finale van de Croky Cup 2019-2020 tussen Club Brugge KV en R. Antwerp FC vindt plaats in het Koning Boudewijnstadion op zaterdag 1 augustus om 20:30 uur.



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ويتطلع كلوب بروج لحصد الثنائية بعد تأكيد فوزه في وقت سابق بلقب الدوري البلجيكي، عقب إلغاء الدوري المحلي بسبب الفيروس.

ويخطط اتحاد الكرة البلجيكي لإطلاق موسم 2021 من الدوري الممتاز يوم السابع من أغسطس، ولكن لم يعلن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

المصدر: وكالات