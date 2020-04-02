إعلان كلوب بروج بطلا لبلجيكا بعد إلغاء الدوري

توج فريق كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي لكرة القدم، بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري، اليوم الخميس، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري، التي تقام بمشاركة أول ستة فرق.

وجاء بروج ثانيا في الموسم الماضي، خلف فريق ريسنج جنك البطل، الذي كان يحتل المركز السابع عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويجب التصديق على قرار رابطة دوري المحترفين خلال اجتماع 24 ناديا من أول درجتين في الدوري، لكن مسؤولي 17 ناديا طالبوا بالفعل منذ أيام بإلغاء الموسم الجاري.

المصدر: رويترز