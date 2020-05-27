جونز يعلق بغضب على مقتل رجل من أصول إفريقية جثم شرطي أمريكي على رقبته (فيديو الواقعة)

أعرب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" جون حونز، عن غضبه لمقتل رجل من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد على يد شرطي بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجريمة بشعة هزت الولايات المتحدة، يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلا: "لا أستطيع التنفس"، قبل أن يفقد وعيه، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.

وتم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارا.

ونشر جونز "تغريدة" مقطع الفيديو للواقعة عبر صفحته على موقع "تويتر" وعلق عليه، قائلا: "لا أتمنى الطريقة التي أدت إلى وفاة فلويد، حتى لألد الأعداء. مارس هذا الضابط ما يكفي من الضغط لإبقائه مخنوقا لمدة ست دقائق تقريبا. أستطيع القول بصراحة أنني لم أشعر بمثل هذا التعذيب طوال سنوات وجودي في رياضة الفنون القتالية المختلطة".

وأضاف: "عندما يكون الرجل على الأرض مقيدا ويصرخ لا يستطيع التنفس، يجب عليك رفع رجلك عن صدره أو عنقه. إذا لم تكن قادرا على السيطرة على رجل في الأصفاد، خاصة وأنه على الأرض، فأنت لست جديرا بارتداء شارة الشرطة".

وتابع: "إن ما حدث مع فلويد أسوأ من الغرق في مرحلة ما، بدأ يستنجد بوالدته للمساعدة. تصرف الضابط بشكل مقرف. يجب أن يشعر أي ضابط آخر، أي شخص آخر- أسودا كان أو أبيضا أو آسيويا بالغضب. نحن بحاجة إلى العدالة".

Our hearts ache. Our heads ache. Our souls ache. Our backs ache from the weight of constantly carrying this heavy load. The unyielding weight of injustice is nothing that one person or group should carry alone. #GoodPeople#SpeakUp#StandUp#GeorgeFloydpic.twitter.com/DBizeeOIv8 — Jaime Harrison (@harrisonjaime) May 27, 2020

ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، وسلطات ولاية مينيسوتا في وفاة جورج فلويد (40 عاما)، بعد انتشار مقطع الفيديو.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الشرطة في مينسوتا أنها أقالت 4 من أفرادها بعد وفاة الموقوف، وقال رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، إن الأربعة أصبحوا الآن "موظفين سابقين".

وقالت الشرطة إن فلويد توفي بعد "حادث طبي" خلال "مواجهة مع الشرطة"، وأنه كان مشتبها به في إبراز شيك مزور لدفع قيمة سلة من المشتريات.

يذكر أن جون جونز (32 عاما) يحمل حزام بطل اتحاد "UFC" الفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف الثقيل، ودافع عن اللقب 8 مرات في غضون أربع سنوات.

المصدر: وكالات