رومانيا تحدد عقوبة البصق

أقر الاتحاد الروماني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف 12 مباراة بسبب البصق في الملاعب، عندما سيتم استئناف منافسات الدوري المحلي، بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأمل الاتحاد الروماني أن يستأنف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو المقبل لكن القرار بحاجة لموافقة الحكومة، وتوقفت كل منافسات كرة القدم في البلاد في منتصف مارس الماضي، وطبقا للبروتوكول الجديد، الذي أعده الاتحاد الروماني لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، يواجه اللاعبون الإيقاف ما بين 6 و12 مباراة بالإضافة لغرامة مالية بسبب البصق في الملعب أو التمخّط.

ويجب على اللاعبين أيضا العودة لديارهم وهم يرتدون قمصان اللعب وأن يبتعدوا لمسافة مترين على الأقل عن بعضهم بعضا خلال الإحماء بينما لن يسمح للتشكيلة الأساسية والبدلاء بالوقوف معا قبل المباريات.

وسيستأنف الدوري الروماني بدون جماهير وبوجود 150 شخصا على الأكثر في الملعب خلال المباريات.

وقال الاتحاد الروماني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعطاه مهلة حتى أول يونيو لتقديم خططه حول كيفية استكمال موسمه المحلي.

المصدر: وكالات