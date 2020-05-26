زيدان يحسم مصير يوفيتش

يرغب الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في الإبقاء على مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش خلال الموسم الجديد، بعد موافقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان على استمراره.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن زيدان أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي برغبته في استمرار يوفيتش، خاصة مع صعوبة التوقيع مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفضت إدارة النادي الملكي بيع عقد يوفيتش بمقابل مالي ضعيف، بعد شراء النادي عقده بحوالي 60 مليون يورو من فرانكفورت الألماني، في صيف 2019.

وارتبط اسم يوفيتش بالرحيل عن الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن فشل في تقديم نفس المستوى، الذي ظهر به مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي.

وحاول فريق ميلان الإيطالي استعارة اللاعب لمدة موسم مع خيار الشراء، لكن يبدو أن الصفقة لن تكتمل بسبب التطورات الأخيرة بعد أزمة كورونا.

يذكر أن يوفيتش (22 عاما) يتعافى حاليا من إصابة، في المفصل الخارجي للقدم اليمنى، تعرض لها خلال فترة الحجر المنزلي.

المصدر: وكالات