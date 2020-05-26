شاهد.. مارسيلو يستعرض براعته في ترويض الكرة

استعرض النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، مهاراته الكروية في حديقة منزله خلال فترة الحجر الصحي، وتوقف الليغا في ظل تفشي جائحة كورونا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مارسيلو وهو يروض كرة ببراعة في حديقة منزله.

وارتبط اسم مارسيلو منذ فترة طويلة بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ليلعب إلى جانب زميله السابق في الفريق الملكي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن اللاعب البرازيلي فند الشائعات حول مغادرته القلعة البيضاء، مؤكدا أنه لا يريد الرحيل عن ريال مدريد، وأن النادي لا يرغب في بيعه.

وقال مارسيلو، في تصريحات سابقة: "لا أريد أن أغادر، ولا أعتقد أن ريال مدريد سيبيعني.. لقد قدمت مستويات جيدة للغاية في مدريد منذ وصولي، لقد مر وقت طويل، وهي قصة لا تصدق".

وتابع: "أعتقد أنه من الجيد أن تكون الفرق الأخرى مهتمة بي، لكني لا أعرف شيئا عن اهتمام يوفنتوس".

ويدافع مارسيلو البالغ من العمر 31 عاما عن ألوان ريال مدريد منذ العام 2007.

المصدر: وكالات