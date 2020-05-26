مانشستر سيتي يعلن وفاة نجمه السابق

أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة نجمه السابق جلين باردو عن عمر ناهز 73 عاما.

ونعى النادي عبر حسابه في موقع "تويتر"، اللاعب قائلا: "يحزن مانشستر سيتي الإعلان عن وفاة واحد من أعظم من خدموا النادي، وهو جلين باردو، عن عمر 73 عاما.. نتقدم بتعازينا إلى أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب".

Everyone at City is deeply saddened to learn of the passing of Glyn Pardoe.



Our thoughts and condolences go out to his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lfby2aCGj2 — Manchester City (@ManCity) May 26, 2020

وأضاف: "جلين توفي فجأة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء".

وأشار البيان إلى أن باردو، لا يزال أصغر اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي مشاركة مع الفريق الأول، حيث سجل ظهوره الأول عام 1962 في مباراة أمام برمنغهام سيتي وعمره 15 عاما و314 يوما.

المصدر: وكالات