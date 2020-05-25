بعد فيديو الكاظمي.. لاعب عراقي يتعهد بتلبية طلب طفل مصاب السرطان

تحدث طفل عراقي مصاب بالسرطان، لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عن لاعبه المفضل خلال لقائهما في إحدى ردهات مدينة الطب في العاصمة بغداد.

وسأل الكاظمي الطفل عن هوايته، فأجابه "كرة القدم"، وحين سأله في أي مركز يلعب قال له "حراسة المرمى"، فسأله من الأفضل هو أم الحارس العراقي السابق نور صبري، فأجاب الطفل:" أكيد نور صبري".

ووعد الكاظمي الطفل بأن يطلب من صبري أن يزوره، وفعلا بعد ساعات علق صبري على الفيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" قائلا: "لي الشرف أن أزورك وألعب معك. شكرا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقبل شهر أعلن حارس مرمى المنتخب العراقي، صبري، نيته الاعتزال رسميا وتوجهه للتدريب.

وصبري من مواليد 6 يونيو 1984 في محافظة ديالى شرقي العراق، بدأ اللعب مع منتخب العراق لكرة القدم عام 2002.

ودافع صبري، عن مرمى منتخب بلاده خلال مشوار الفوز بلقب كأس آسيا 2007، ولم يتلق سوى هدفين فقط، وساهم في تحقيق هذا الإنجاز من خلال المحافظة على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية، كما لعب في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حقق المنتخب العراقي المركز الرابع.

المصدر: RT