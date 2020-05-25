لاعب كرة قدم صربي ينهي حياته بطريقة مروعة

وضع لاعب كرة القدم الصربي السابق، ميليان مرادكوفيتش، حدا لحياته بطريقة مروعة، داخل إحدى الشقق في العاصمة بلغراد.

وأفادت صحيفة "كورير" الصربية، بأن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاما، انتحر داخل شقة كان قد استأجرها ويعيش فيها برفقة صديقته، بعدما أطلق رصاصة على رأسه.

EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO😣



El exfutbolista serbio Miljan #Mrdakovic, se quitó la vida este sábado a los 38 años de edad.



El diario Novosti indica que utilizó un arma en su balcon. Vivia con su novia y tenía un hijo de 16 años, el cual también se dedica al fútbol. + pic.twitter.com/45qD0qE0ge — DEPORTES AL AIRE (@aire_deportes) May 25, 2020

ونعى نادي بيوغراد الصربي، مهاجمه السابق الذي لعب بقميصه في بداية وختام مسيرته الكروية.

ودافع مرادكوفيتش خلال مسيرته الاحترافية، عن ألوان 15 فريقا، من بينها أندرلخت وجينت في بلجيكا، وسالزبورغ النمساوي، وبيوغراد، والذي شارك معه في 48 مباراة أحرز خلالها 24 هدفا وأنهى معه مسيرته في العام 2017.

ولعب مرادكوفيتش أيضا مع منتخب شباب صربيا، كما شارك مع بلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها بكين عام 2008.

وترك مرادكوفيتش خلفه ابنا يبلغ من العمر 16 عاما.

المصدر: وكالات