"ماركا": ميسي تعرض لاعتداء خطير

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، عن تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعتداء وصفته بـ"الخطير"، عندما كان "البرغوث"، في بداية مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

ونشرت الصحيفة، مقطع فيديو وصورا، تثبت تعرض ميسي لـ"تحرش جنسي" واضح للغاية، في أحد البرامج التلفزيونية، في العام 2005.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم الأرجنتيني، الذي كان يبلغ حينها 18 عاما، حل ضيفا في أحد البرامج الكوميدية، التي كانت تبث على قناة "كانال 9" الأرجنتينية، حيث قام المقدم وفريق الإعداد، بـ"التحرش جنسيا" بميسي، بشكل مبالغ فيه.

#LoMásVisto El acoso a Messi en una entrevista de 2005: le meten mano, pruebas desagradables... https://t.co/eHCgrwDCQ4 — MARCA (@marca) May 25, 2020

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت، قيام المقدم وبعض العاملين في البرنامج، بوضع أيديهم على مناطق حساسة في جسم ميسي.

يذكر أن ميسي البالغ 32 عاما، خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول لنادي برشلونة في العام 2004، فيما سجل أول أهدافه مع "البلاوغرانا" في العام 2005.

ويعتبر "البرغوث" حاليا الهداف التاريخي لنادي برشلونة، والأكثر تتويجا مع الفريق بالألقاب (35 لقبا).

المصدر: وكالات