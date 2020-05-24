فضيحة جنسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكر تقرير بريطاني، أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز متهم بـ"اغتصاب جماعي" في حفل أقامه خلال إجراءات العزل العام، حيث اتهمت إحدى المدعوات اللاعب باغتصابها مع أصدقائه بشكل جماعي.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اشتكت إحدى الشابات (لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب قانونية) للشرطة أنها وقعت فريسة "اغتصاب جماعي" من اللاعب وأصدقائه في شقة مستأجرة، بعد أن احتست الكثير من الكحول لتجد نفسها في صباح اليوم التالي عارية إلى جوار اللاعب وهو عار أيضا عقب تناوبه مع أصدقائه على اغتصابها.

وأكدت الشابة أنها عندما استيقظت وجدت خدوشا على ساقيها وواجهت صعوبة في المشي، فقررت اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكوى بتهمة الاغتصاب ضد اللاعب الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أو ناديه.

Premier League star accused of ‘gang rape’ of woman at lockdown partyhttps://t.co/i8xg4F2I4z — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 24, 2020

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وأكدت الشابة أنها لم توافق على ممارسة الجنس مع اللاعب، ولكنه استغل حالة الثمالة التي وصلت إليها نتيجة المشروب الكحولي للقيام بفعلته مع أصدقائه.

وقالت الشابة إن التحقيق بدأ في الحادث، حيث أجرى المحققون مقابلات مفصلة معها، وقام الطبيب الشرعي بفحصها وكتابة تقريره.

المصدر: وكالات