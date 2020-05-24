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تحت أشعة الشمس.. لاعبو إشبيلية يخرقون الحجر الصحي بجلسة "خاصة" (صور)

الرياضة

تحت أشعة الشمس.. لاعبو إشبيلية يخرقون الحجر الصحي بجلسة
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ذكر تقرير إسباني أن أربعة من لاعبي إشبيلية، انتهكوا الحظر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا، وضربوا بالبروتوكول الصحي الصارم المتفق عليه لاستئناف الدوري الإسباني، عرض الحائط.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاليريا خوان زوجة الأرجنتني إيفير بانيغا نجم إشبيلية، قامت بنشر صور جلسة جماعية عبر حسابها في "إنستغرام" تظهر فيها رفقة زوجها وثلاثة من لاعبي إشبيلية، هم الأرجنتينيان لوكاس أوكامبوس وفرانكو فاسكيز والهولندي لوك دي يونغ مع زوجاتهم وصديقاتهم وآخرون، وبلغ حدد الحاضرين في الصور 12 شخصا.

ووضعت فاليريا على إحدى الصور شمسا وذكرت أن درجة الحرارة 37، قبل أن تقوم بمسح الصور لاحقا.

وذكرت الصحيفة، أن هذه الصور تثبت انتهاكا صارخا لقواعد العزل العام في إسبانيا من قبل اللاعبين وزوجاتهم وأصدقائهم بتجمعهم في مكان واحد جمع أكثر من عشرة أشخاص.

تحت أشعة الشمس.. لاعبو إشبيلية يخرقون الحجر الصحي بجلسة
marca.com
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رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لرابطة
رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لرابطة "الليغا" لاستئناف الدوري

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن أمس السبت، السماح باستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسميا حتى الآن موعد استئناف مباريات البطولة رغم أن رئيس الرابطة خافيير تيباس سبق له القول إنه يأمل في عودة النشاط الكروي في 12 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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