تحت أشعة الشمس.. لاعبو إشبيلية يخرقون الحجر الصحي بجلسة "خاصة" (صور)

ذكر تقرير إسباني أن أربعة من لاعبي إشبيلية، انتهكوا الحظر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا، وضربوا بالبروتوكول الصحي الصارم المتفق عليه لاستئناف الدوري الإسباني، عرض الحائط.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاليريا خوان زوجة الأرجنتني إيفير بانيغا نجم إشبيلية، قامت بنشر صور جلسة جماعية عبر حسابها في "إنستغرام" تظهر فيها رفقة زوجها وثلاثة من لاعبي إشبيلية، هم الأرجنتينيان لوكاس أوكامبوس وفرانكو فاسكيز والهولندي لوك دي يونغ مع زوجاتهم وصديقاتهم وآخرون، وبلغ حدد الحاضرين في الصور 12 شخصا.

ووضعت فاليريا على إحدى الصور شمسا وذكرت أن درجة الحرارة 37، قبل أن تقوم بمسح الصور لاحقا.

💥 Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Banega se saltan las normas de cuarentena

⚠️ La mujer de Banega ha compartido imágenes de una reunión ilegal en la fase 1... borradas poco despuéshttps://t.co/obLeV0iR8t Te lo cuenta @sergiofmarca — MARCA (@marca) May 24, 2020

وذكرت الصحيفة، أن هذه الصور تثبت انتهاكا صارخا لقواعد العزل العام في إسبانيا من قبل اللاعبين وزوجاتهم وأصدقائهم بتجمعهم في مكان واحد جمع أكثر من عشرة أشخاص.

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يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن أمس السبت، السماح باستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسميا حتى الآن موعد استئناف مباريات البطولة رغم أن رئيس الرابطة خافيير تيباس سبق له القول إنه يأمل في عودة النشاط الكروي في 12 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات