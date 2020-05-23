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رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني "الليغا"

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني
AFP GABRIEL BOUYS
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، السماح باستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقا جديدة أمام الجميع. حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية. بداية من 8 يونيو سيعود دوري كرة القدم".

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يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 جولة من عمر "الليغا" برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الوصيف.

المصدر: وكالات

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