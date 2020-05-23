رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الإسباني "الليغا"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، السماح باستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

It's almost time... 🇪🇸



Spanish PM Pedro Sanchez has confirmed #LaLigaSantander can return from June 8



🔜⚽https://t.co/gIdwq90vGbpic.twitter.com/fel1R3xYIj — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 23, 2020

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقا جديدة أمام الجميع. حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية. بداية من 8 يونيو سيعود دوري كرة القدم".

Vuelven las competiciones profesionales.



Desde la semana del 8 de junio y gracias a la altura de miras de todas las partes involucradas en el ámbito deportivo, siempre bajo las indicaciones de @sanidadgob. #VolverEsGanarpic.twitter.com/4XkFAVJ4Fr — LaLiga (@LaLiga) May 23, 2020

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يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 جولة من عمر "الليغا" برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الوصيف.

المصدر: وكالات