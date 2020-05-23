شاهد.. وداع مؤثر لهداف أتلتيك بلباو المعتزل في زمن كورونا (فيديو)

نشر نادي أتلتيك بلباو الإسباني فيديو لحفل وداع هدافه أريتز أدوريز البالغ 39 عاما، والذي أعلن اعتزاله عالم الساحرة المستديرة بعد نصيحة الأطباء يوم الأربعاء الماضي.

وأقيم حفل الوداع على أرضية ملعب "سان ماميس" معقل النادي "الباسكي"، وسط مدرجات فارغة بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

🤗 Imposible estar más orgullosos de ti, @AritzAduriz11 🔝



"El Athletic es especial y así lo siento. Tenemos un grupo humano bestial y eso nos hace diferentes. Es como una cuadrilla compitiendo contra el resto del mundo". #AdurizLeyenda ❤️🤍 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/z9rQwLBmdG — Athletic Club (@AthleticClub) May 22, 2020

وتقدم أدوريز إلى مكان المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن اعتزاله، رفقة زوجته وابنتيه وسط ممر شرفي أقامه له زملاؤه في الفريق، فيما كانت أغنية النادي "الباسكي" تصدح عبر مكبرات الصوت.

🚨 Revive la emotiva despedida de Aritz Aduriz en San Mamés 🏟️



📽️ Rueda de prensa completa

🎙️ Sus frases más destacadas

📸 Las mejores imágenes en La Catedral



🤗 Eskerrik asko, @AritzAduriz11 ‼️#AdurizLeyenda ❤️🤍 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) May 22, 2020

وكان أدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

وقال أدوريز خلال حفل الوداع إنه لا يحتاج إلى مكان على منصة تتويج الفريق، إذا تمكن بلباو من الفوز بكأس ملك إسبانيا، وإن ما يتمناه هو أن يظفر زملاؤه باللقب.

وأكد أدوريز أنه لا يطمح لأي منصب، وأنه سينتقل إلى مقاعد الجمهور كي يصبح "مشجعا آخر" لأتلتيك بلباو، بعد أن أجبرته الإصابات على الاعتزال.

📽️ 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇 𝗔𝗱𝘂𝗿𝗶𝘇 ⚽



2⃣0⃣ goles, de los 172 logrados con el Athletic por @AritzAduriz11, para el recuerdo ❤️🤍❤️#AdurizLeyenda#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/IRt11ULa0d — Athletic Club (@AthleticClub) May 22, 2020

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ويعتبر أدوريز أفضل هداف في بلباو في القرن الـ21 بتسجيله 172 هدفا في 405 مباريات خاضها بقميص الفريق.

وتوج أدوريز مرتين هدافا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بواقع 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018.

المصدر: وكالات