أدوريز نجم أتلتيك بلباو يعلن اعتزاله برسالة مؤثرة (فيديو وصور)

أعلن أريتز أدوريز المهاجم المخضرم لنادي أتلتيك بلباو الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء اعتزاله اللعب نهائيا عن عمر 39 عاما.

ونشر أدوريز عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صورة له في الطفولة يحتضن كرة قدم، وأرفقها بالقول: "ساعة الوداع أتت. وهكذا سينتهي بالنسبة لي هذا الطريق الرائع والذي لا ينسى منذ البداية وحتى النهاية. شكرا جزيلا".

وأضاف: "قلت دائما إن كرة القدم هي التي تتخلى عنك قبل أن تتخلى عنها. بالأمس، نصحني الأطباء بإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن من أجل استبدال وركي".

وأوضح: "للأسف، لقد قال جسدي كفى. لا أستطيع مساعدة زملائي كما كنت أود وكما كانوا يستحقون. هكذا هي حياة الرياضي الإحترافي بكل بساطة".

وكان أدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

ولد أدوريز في سان سيباستيان على بعد 100 كلم من بلباو، وخاض أول مباراة رسمية في صفوف الأخير عام 2002، ثم دافع عن ألوان العديد من الأندية (بورغوس، بلد الوليد، مايوركا وفالنسيا) قبل العودة إلى بلباو عام 2012.

وحاز أدوريز باكورة ألقابه مع بلباو عندما توج بكأس السوبر الإسبانية موسم 2015-2016 على حساب برشلونة، وكان نجم مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثلاثة أهداف قبل أن يسجل هدف التعادل 1-1 في مباراة الإياب.

After more than 150 goals for @AthleticClub, Aritz Aduriz calls time on his career at 39. Here’s a throwback to his winner vs Barcelona.



Basque legend. 🇪🇸pic.twitter.com/d1KfREsxN0 — GDE (@goaldenera) May 20, 2020

وعاش أدوريز لحظة المجد أيضا عندما دخل احتياطيا في مباراة فريقه الافتتاحية ضد برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقة واحدة بضربة مقصية رائعة.

BREAKING: Athletic Bilbao legend Aritz Aduriz has announced his retirement from football.



405 appearances and 172 goals for the club...



Top class player! 👏👏👏 pic.twitter.com/2NGFnMpQwh — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 20, 2020

ويعتبر أدوريز أفضل هداف في بلباو في القرن الـ21 بتسجيله 172 هدفا في 405 مباريات خاضها بقميص الفريق.

𝗧𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 𝗔 𝗟𝗢𝗧, 𝗔𝗥𝗜𝗧𝗭 ❤️



The top red-and-white goal scorer of the 21st century leaves the football world and his great legacy as a lion from today.#AdurizLegendhttps://t.co/pWGeshF2Hf — Athletic Club (@Athletic_en) May 20, 2020

وتوج أدوريز مرتين هدافا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بواقع 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018.

كما خاض أدوريز مع المنتخب الإسباني 13 مباراة دولية.

المصدر: أ ف ب