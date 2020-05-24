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كولن يعود من بعيد ويعادل دوسلدورف في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

كولن يعود من بعيد ويعادل دوسلدورف في الوقت القاتل (فيديو)
fckoeln/twitter
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أفلت كولن من الهزيمة أمام ضيفه دوسلدورف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام الجولة الـ27 من الدوري الألماني التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم الضيوف بهدفين عن طريق كينان كرامان وإيريك تومي في الدقيقتين 41 و61 على الترتيب.

وأضاع كولن فرصة تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 58 عندما أهدر لاعبه مارك ألكسندر أوث ركلة جزاء.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة استطاع أصحاب الأرض تحقيق ما عجزوا عنه طوال 87 دقيقة، عندما سجل الفرنسي أنطوني موديست هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88، وأتبعه زميله الكولومبي جون كوردوبا بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

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وبهذا التعادل، رفع كولن رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، ورفع دوسلدورف رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT

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