"هاتريك" فيرنر يقود لايبزيغ لدك حصون ماينز بخماسية نظيفة (فيديو)

أمطر لايبزيغ شباك مضيفه ماينز بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتألق مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 11 و48 و75، فيما تكفل زميليه الدنماركي يوسف بولسين والنمساوي مارسيل سابيتزير بالهدفين الآخرين في الدقيقتين 23 و36 على الترتيب.

يذكر أن فيرنر سجل "هاتريك" بشباك ماينز أيضا في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح لايبزيغ بثمانية أهداف دون رد.

وبهذا الفوز العريض، استعاد لايبزيغ المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما توقف رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليغا".

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المصدر: RT