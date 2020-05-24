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أوغسبورغ يقسو على شالكه بثلاثية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

أوغسبورغ يقسو على شالكه بثلاثية في عقر داره (فيديو)
Globallookpress Martin Meissner
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حقق أوغسبورغ فوزا كبيرا على مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل ثلاثية الضيوف كل من إدوارد لوين ونوح جويل بازي والفنزويلي سيرجيو كوردوفا في الدقائق 6 و74 و90+1 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع أوغسبورغ رصيده إلى 30 نقطة وصعد للمركز الـ12، فيما توقف رصيد شالكه الذي لم يذق طعم الانتصار آخر تسع مباريات عند 37 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT

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