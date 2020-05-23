بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت بخماسية (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية البايرن كل من ليون غوريتسكا وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكندي ألفونسو ديفيز ومارتن هينتيرغير بالخطأ في مرماه في الدقائق 17 و41 و46 و61 و74 على الترتيب، فيما سجل هينتيرغير هدفي فرانكفورت في الدقيقتين 52 و56.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام دورتموند الوصيف الذي فاز في وقت سابق اليوم على فولفسبورغ بهدفين دون رد، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

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المصدر: RT