بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت بخماسية (فيديو)
حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل خماسية البايرن كل من ليون غوريتسكا وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكندي ألفونسو ديفيز ومارتن هينتيرغير بالخطأ في مرماه في الدقائق 17 و41 و46 و61 و74 على الترتيب، فيما سجل هينتيرغير هدفي فرانكفورت في الدقيقتين 52 و56.
Heimsieg! 🏟️ #FCBSGEpic.twitter.com/NMmUCEL8LI— FC Bayern München (@FCBayern) May 23, 2020
وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام دورتموند الوصيف الذي فاز في وقت سابق اليوم على فولفسبورغ بهدفين دون رد، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "البوندسليغا".
.@Bundesliga_EN | @FCBayernEN 1-0 @Eintracht_por | GOLO!— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 23, 2020
Aí está o primeiro 🔥 Os bávaros trocam bem a bola e é Goretzka quem aparece para finalizar! #BundesligaEleven#ForTheFanspic.twitter.com/hMqAw0GImK
مووووووولر والثاني للبايرن 😍👏🏻 https://t.co/J0jpGLH1wy— فيصل (@iF26L_) May 23, 2020
لييييييييفا والثالث 🤩❤️❤️ https://t.co/zPEdiEa3wE— فيصل (@iF26L_) May 23, 2020
.@Bundesliga_EN | @FCBayernEN 5-2 @Eintracht_por | GOLO!— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 23, 2020
E vai mais um! Hinteregger marca na própria baliza após investida de Gnabry. #BundesligaEleven#ForTheFanspic.twitter.com/cSq6zo1bA3
المصدر: RT