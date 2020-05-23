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شاهد.. المغربي حكيمي يقود دورتموند لتجاوز عقبة فولفسبورغ (فيديو)

الرياضة

شاهد.. المغربي حكيمي يقود دورتموند لتجاوز عقبة فولفسبورغ (فيديو)
Globallookpress
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تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه فولفسبورغ بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتألق المغربي أشرف حكيمي في اللقاء بشكل لافت، فبعد إسهامه بالهدف الأول لدورتموند والذي سجله زميله البرتغالي رافائيل جوريرو في الدقيقة 32، عزز حكيمي النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ولعب فولفسبورغ بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد طرد لاعبه فيليكس كلاوس في الدقيقة 80 عقب تدخل عنيف على السويسري مانويل أكانجي لاعب دورتموند.

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وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وضيق الخناق على المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ58 نقطة والذي سيواجه في وقت لاحق اليوم فريق آينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، توقف رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT

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