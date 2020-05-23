 
مباشر

ليفاندوفسكي يتصدر سباق الحذاء الذهبي

الرياضة

ليفاندوفسكي يتصدر سباق الحذاء الذهبي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ny0a

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، هدف فريقه الثالث في شباك ضيفه آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من "البوندسليغا" السبت.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي رفع رصيده إلى 27 هدفا، ليصبح الأكثر تسجيلا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بالتساوي مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة البايرن بنتيجة 5-2، ليرفع النادي البافاري رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام دورتموند الوصيف الذي فاز في وقت سابق اليوم على فولفسبورغ بهدفين دون رد، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

إقرأ المزيد
بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت بخماسية (فيديو)
بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت بخماسية (فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا