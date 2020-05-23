ليفاندوفسكي يتصدر سباق الحذاء الذهبي

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، هدف فريقه الثالث في شباك ضيفه آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من "البوندسليغا" السبت.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي رفع رصيده إلى 27 هدفا، ليصبح الأكثر تسجيلا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بالتساوي مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي.

Robert Lewandowski and Ciro Immobile have both scored 27 league goals this season, at least six more than any other player in Europe's top five divisions.



Golden Shoe winner? pic.twitter.com/c1x7d9dwhe — Squawka Football (@Squawka) May 23, 2020

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة البايرن بنتيجة 5-2، ليرفع النادي البافاري رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام دورتموند الوصيف الذي فاز في وقت سابق اليوم على فولفسبورغ بهدفين دون رد، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

No player has scored more league goals in Europe's top five divisions this season than Robert Lewandowski (27).



He's just drawn level with Ciro Immobile. 🤜🤛 pic.twitter.com/srjLPvgmt1 — Squawka Football (@Squawka) May 23, 2020

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المصدر: وكالات