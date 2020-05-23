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بوروسيا دورتموند يعلن انتهاء رحلة غوتزه مع "أسود الفيستيفال"

الرياضة

بوروسيا دورتموند يعلن انتهاء رحلة غوتزه مع
Globallookpress Kirchner-Media via www.imago-ima
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أكد مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند اليوم السبت، أن ماريو غوتزه سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وقال زورك في تصريحات لشبكة "سكاي": "اتفقنا على عدم مواصلة العمل معا بعد الموسم الجاري"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق المشترك مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

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وكان غوتزه، الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، قد عاد إلى دورتموند عام 2016 بعد فترة باهتة قضاها مع بايرن ميونخ، لكنه لم يستطع فرض نفسه في التشكيلة الأساسية "لأسود الفيستيفال".

المصدر: وكالات

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