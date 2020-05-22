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وفاة لاعب سابق لباريس سان جيرمان عن عمر 24 عاما (صور)

الرياضة

وفاة لاعب سابق لباريس سان جيرمان عن عمر 24 عاما (صور)
AFP DANIEL JANIN
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ذكرت صحيفية "ميرور" البريطانية اليوم الجمعة، أن جوردان دياكيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا توفى عن عمر ناهز 24 عاما.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن اللاعب الراحل هو أحد خريجي أكاديمية سان جيرمان، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاته.

وأصدر نادي فورياني الفرنسي الذي كان يلعب له دياكيس هذا الموسم بيانا يعلن خلاله خبر الوفاة، وأن كل اللاعبين والموظفين في النادي تأثروا بشدة بهذا الأمر.

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وانضم دياكيس إلى صفوف فورياني في يوليو الماضي، ووصف النادي الفرنسي لاعبه الراحل بأنه كان لاعبا ممتازا وواعدا ودائم الابتسامة.

المصدر: وكالات

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