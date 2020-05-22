وفاة لاعب سابق لباريس سان جيرمان عن عمر 24 عاما (صور)

ذكرت صحيفية "ميرور" البريطانية اليوم الجمعة، أن جوردان دياكيس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا توفى عن عمر ناهز 24 عاما.

A tò seconda famiglia pensera sempre à te .

Riposa In Pace Jordan 🙏 @TitisduPSGpic.twitter.com/VbhUBVixuR — A. S Furiani Agliani Officiel (@Asfagliani) May 22, 2020

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن اللاعب الراحل هو أحد خريجي أكاديمية سان جيرمان، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاته.

Former PSG academy starlet Jordan Diakiese dies at the age of 24 https://t.co/eqkwW1QZFupic.twitter.com/d8bNtxLyp3 — Mirror Football (@MirrorFootball) May 22, 2020

وأصدر نادي فورياني الفرنسي الذي كان يلعب له دياكيس هذا الموسم بيانا يعلن خلاله خبر الوفاة، وأن كل اللاعبين والموظفين في النادي تأثروا بشدة بهذا الأمر.

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وانضم دياكيس إلى صفوف فورياني في يوليو الماضي، ووصف النادي الفرنسي لاعبه الراحل بأنه كان لاعبا ممتازا وواعدا ودائم الابتسامة.

المصدر: وكالات