أزمة فيروس كورونا تضرب "مانولو صاحب الطبل"

أعلن المشجع الشهير للمنتخب الإسباني لكرة القدم مانويل كاسيريس أرتيسيرو الملقب بـ "مانولو صاحب الطبل" أنه ينوي بيع أحد طبوله التي ألهبت حماس مشجعي "لا روخا" منذ 1979، بسبب كورونا.

وقال مانولو، البالغ 71 عاما، متأثرا في تصريح لوكالة "فرانس برس": "الأوقات عصيبة، بالنسبة لي كما بالنسبة لجميع الإسبان"، مشيرا إلى أنه اضطر بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، إلى إغلاق حانته في فالنسيا.

وأضاف: "لقد اشتريت هذا المشروع لأننا كنا ننتظر الفالاس (المهرجانات الكبرى في منطقة فالنسيا التي تقام في مارس)، ومباريات الدوري الإسباني، لكن المباريات معلقة، وتم إلغاء مهرجانات الفالاس وكل شيء أصبح معقدا".

وأبرز المشجع الأول للمنتخب الإسباني ونادي فالنسيا: "غالبا ما كان الناس يرغبون في شراء أجهزتي، لكنني قلت دائما أنني لن أبيعها لأي سبب في العالم، الآن، قد أضطر إلى القيام بذلك ..."، معربا عن أمله في الاحتفاظ بـ"طبوله" لبعض الوقت.

ويملك مانولو أربعة طبول لها قيمة خاصة في نظره: تلك الخاصة بنهائيات كأس أوروبا 2008 و2012 حين توجت إسبانيا باللقبين، وكأس العالم 2010 التي ظفر منتخب "لا روخا" بلقبها أيضا ... بالإضافة إلى آخرها الذي سرق منه خلال مباراة ودية بين إسبانيا وكولومبيا، في مورسيا (جنوب شرق إسبانيا).

Reuters Nacho Doce

إقرأ المزيد

وأصبح الرجل الـ12 في المنتخب الإسباني مشهورا خلال كأس العالم 1982 في بلاده، وتواجد مع المنتخب حتى الآن في 10 نهائيات لكأس العالم و7 في كأس أوروبا على مدى 40 عاما من الولاء ونحو 400 مباراة لـ "لا روخا".

ويرغب مانولو في ضمان تواجد طبله في 12 نهائيات لكأس العالم، مثل الرقم المكتوب على ظهر قميصه الأحمر.

المصدر: "أ ف ب"