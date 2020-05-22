إصابة لاعب جديد في الدوري الألماني بفيروس كورونا

أعلن دينامو دريسدين المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الخميس إصابة لاعب رابع في صفوفه بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك قال النادي، الذي يتذيل ترتيب الدرجة الثانية، إن السلطات الصحية لم تمدد الحجر الصحي الجماعي وسيتم عزل الثنائي المصاب فقط.

وأضاف النادي أن باقي أعضاء الفريق، بمن فيهم اللاعبون الثلاثة الذين كانت عينتهم إيجابية، تحولت عيناتهم إلى سلبية خلال الاختبار الخامس ويمكن أن يبدأ الفريق تدريباته الجماعية السبت.

Bundesliga: One other player of Dynamo Dresden tests positive for coronavirus https://t.co/d868CYrUaN — Nikunj84351194 (@Nikunj84351194) May 22, 2020

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وأعلن النادي عن إصابة أحد أفراد الفريق في الرابع من الشهر الحالي وبعدها بخمسة أيام أعلن عن حالتين جديدتين، وحينها أمرت السلطات الصحية المحلية، التي لها الكلمة النهائية في هذا الأمر، بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وبناء على ذلك لم يلعب الفريق أول مباراتين في دوري الدرجة الثانية الذي استأنف نشاطه يوم السبت الماضي بينما تأجلت مباراته الثالثة أيضا.

وسيستأنف الفريق الموسم الحالي عندما يستضيف شتوتغارت في 31 مايو الحالي. وسيخضع الفريق بالكامل للعزل في أحد الفنادق لحين موعد المباراة.

ويملك دريسدين، الذي فاز بلقب الدوري في ألمانيا الشرقية السابقة 8 مرات وكان يشارك بانتظام في بطولات أوروبا، 24 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن كارلسروه صاحب المركز 17.

المصدر: "رويترز"