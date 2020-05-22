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وفاة أسطورة التنس آشلي كوبر

الرياضة

وفاة أسطورة التنس آشلي كوبر
Reuters Issei Kato
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توفي لاعب التنس الأسترالي الشهير آشلي كوبر الفائز بأربعة ألقاب كبرى في خمسينات القرن الماضي عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض اليوم الجمعة.

وفاز كوبر بألقاب أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة في 1958 وأصبح بذلك واحدا من بين 11 لاعبا نجحوا في حصد الألقاب الثلاثة في عام واحد.

وحصد كوبر جميع الألقاب الأربعة الكبرى التي توج بها بعد فوزه في جميع المباريات النهائية على منافسين أستراليين ما يظهر قوة التنس الأسترالي خلال هذه الحقبة.

وساعد منتخب أستراليا في الفوز بكأس ديفيز لفرق الرجال في 1957 قبل تحوله للاحتراف في 1959.

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واشتهر كوبر، الذي انضم إلى قاعة مشاهير التنس الدولية في 1991، بضرباته الخلفية القوية وبلياقته البدنية المتميزة.

وحصد لقبه الكبير الأول بعد فوزه على نيل فريزر في نهائي أستراليا المفتوحة في 1957 وفاز عليه ثانية في نهائي ويمبلدون في العام التالي.

وفاز كوبر أيضا بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي قبل أن يعمل في إدارة شؤون اللعبة في بلاده على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني.

المصدر: "رويترز"

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