شارابوفا تكشف عن أغرب هدية تلقتها في حياتها (صور)

كشفت نجمة كرة المضرب الروسية المعتزلة ​ماريا شارابوفا البالغة 33 عاما​، اليوم الثلاثاء، عن أغرب هدية تلقتها خلال حياتها وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وفي جواب لأحد متابعيها عن أغرب هدية تلقتها في حياتها أجابت الحسناء الروسية بالقول: "تلقيت ذات مرة هدية تواليت، واحد من التواليتات اليابانية الفاخرة".

mariasharapova/instagram

يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.

وحققت الحسناء الروسية خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

Шарапова рассказала о своем самом странном подаркеhttps://t.co/mB8NHWTqFtpic.twitter.com/Yqdpgoxhin — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 19, 2020

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المصدر: rsport.ria.ru