منافس تايسون في نزال العودة بات معروفا

ادعى الأمريكي شانون بريجز بطل الملالكمة بالوزن الثقيل أنه سيدخل الحلبة لخوض نزال أمام أسطورة الملاكمة مايك تايسون الذي يفكر بالعودة لحلبات الملاكمة، بعد انقطاع دام 15 عاما.

ونقل موقع Fight News عن الملاكم بريجز البالغ 48 عاما تصريحه بأنه تحدث مع تايسون وأبدى الأخير موافقته على إقامة نزال يجمعهما: "لقد تحدثت للتو مع مايك، وسنفعل ذلك، هذا رسمي، سترى كيف يحدث هذا، سوف ندع قبضاتنا تتحدث".

ومثل بريجز بأدوار ثانوية في العديد من الأفلام أشهرها Bad Boys 2 و Carrier 2 و Madness.

Mike Tyson comeback: Iron Mike urged to fight Evander Holyfield instead of Shannon Briggs | Boxing | Sport https://t.co/odWIVXoqJ5 — todayheadline (@TodayHeadline42) May 20, 2020

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وسبق أن صرح مايك تايسون البالغ 53 عاما، بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

المصدر: fightnews.com