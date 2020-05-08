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هوليفيلد يتجاهل حادثة "قضم أذنه" ويحدد شروطه لمواجهة تايسون من جديد

الرياضة

هوليفيلد يتجاهل حادثة
AFP ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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حدد الملاكم الأمريكي السابق إيفاندر هوليفيلد شروطه لخوض نزال ثالث ضد الأسطورة مايك تايسون الذي يفكر بالعودة لحلبات النزال بعد انقطاع دام 15 عاما.

وأعلن هوليفيلد البالغ 57 عاما عن عودته إلى الحلبة بعد تصريح مشابه لتايسون.

وأشار الأمريكي هوليفيلد إلى أن اتخاذ القرار يعتمد على المبلغ الذي سيعرض عليه، قائلا: "ذلك يتوقف على ما يقصدونه بالقول "مبلغ جيد من المال" فأنا أعرف ما تعني هذ الكلمة، وعليهم أن يعرضوا علي مبلغا كبيرا".

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وصرح تايسون البالغ 53 عاما بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

وتواجه هوليفيلد وتايسون سابقا في مناسبتين، الأولى عام 1996 هزم فيها هوليفيلد، والثانية كانت النزال الأشهر بعد عام واحد، عندما قضم تايسون أذن منافسه وتم استبعاده.

المصدر: forbes.com

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