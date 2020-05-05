بعد 15 عاما على اعتزاله.. تايسون يعود للتدريبات ويفكر في الصعود لحلبات الملاكمة مجددا (فيديو)

استقبل عشاق "الفن النبيل" قرار الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون، العودة إلى التدريبات بحماس كبير بعدما كشف مقطع فيديو أنه لا يزال يملك سرعة كبيرة ولكمات قوية.

وقال تايسون البالغ 53 عاما، إنه قد يعود إلى الحلبات لجمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو حديث لتدريباته على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بأكثر من تسعة ملايين مشاهدة.

وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكي، والذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، يتدرب بقوة مع مدربه رافائيل كورديرو.

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وقال تايسون عبر "إنستغرام": "أتدرب بقوة للعودة إلى الحلبات. أرغب في المشاركة في بعض النزالات الاستعراضية. أريد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتي للمشاركة في نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية".

وقال كورديرو: "لم أكن أتوقع مشاهدة مايك في هذه الحالة بعد عشر سنوات من التوقف عن التدريبات. شاهدت رجلا يملك سرعة وقوة ملاكمين في 21 أو 22 من عمرهم".

وأصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

المصدر: رويترز