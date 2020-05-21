رسم ساخر لكورونا مستوحى من شعار الأولمبياد يثير الجدل

تم سحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى إلى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول الخميس، بعدما أثار جدلا وانتقادات من اللجنة المنظمة.

ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الحالي، وتم تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان.

Geez! The logo of the Tokyo 2020 Olympics is made a Corona Virus Symbol https://t.co/epU7GXSsqN — PilotIG News (@pilotignews) May 20, 2020

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وأعلن رئيس النادي خلدون الأزهري الخميس، أن النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه الإلكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قويا" بما يكفي.

وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ماسا تاكايا قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبرا في تصريحات للصحفيين الاثنين أنه "مخيب للآمال بشكل كبير".

كما رأى أن الرسم يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيرا إلى أن مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها اللجنة المنظمة مشاكل متعلقة بشعار دورة الألعاب، إذ سبق لها أن اضطرت للتخلي عن التصميم الأولي بعدما شكا مصمم بلجيكي من أنه "شبه مطابق" لتصميمه لمسرح في مدينة لياج.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أعلنتا في 24 مارس الماضي، تأجيل دورة الألعاب إلى العام المقبل، بعد مطالبات واسعة بذلك من رياضيين واتحادات كبرى نظرا لصعوبة القيام بالتحضيرات في ظل القيود الصحية وتلك المفروضة على حركة التنقل والسفر، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وستقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

المصدر: " أ ف ب"