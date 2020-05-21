تركي آل الشيخ يرد على بوغبا ونجوم العالم يتفاعلون مع تحديه لآل سويلم

حظي التحدي الذي أطلقه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، باهتمام كبير على مستوى العالم من نجوم الرياضة.

ويقوم التحدي على مباراة "بلاي ستيشن" في يوم الجمعة القادم بين الثنائي، تهدف لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة "جود للإسكان".

وانضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الكثير من النجوم الذين أعلنوا من قبل دعمهم لأحد الطرفين أمثال ليونيل ميسي وديبالا وبيانيتش، وجيرو وبيرلو وكيليني، وتريزيغيه، وماركيزيو، وكافو، وخوليو سيزار، وكلايفرت، وساها، وجولي، وفالكاو، وماتيرازي، وروبيرتو كارلوس، وكيفن بواتينغ.

وأعلن بوغبا دعمه لآل سويلم، في رسالته المصورة: "إذ قال له: هيا سعود، أتمنى أن تكون جاهزا للمباراة، أراك قريبا".

وجاء رد آل الشيخ على نجم "الشياطين الحمر": "يا ليت مانشستر يبيعك"، في إشارة لرغبته في ضمه لألميريا.

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من جهة أخرى أبدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا من رئيس هيئة الترفيه، آل الشيخ، بسبب طريقة ترويجه لتحد في البلاي ستيشن مع رئيس نادي النصر السابق.

وقال ناشطون إن ظهور نجوم كرة القدم حول العالم في مقاطع فيديو لا تتعدى 10 ثوان، للترويج لفعالية شخصية لا تعود بالنفع على المواطنين، وتعد استفزازا كبيرا.

وأوضح ناشطون أن ظهور هؤلاء النجوم لا يمكن بحال أن يكون بالمجان، متوقعين أن تكون ملايين صرفت على هذه اللقطات البسيطة.

المصدر: "تويتر"