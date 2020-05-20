رسميا.. تشيلسي يمدد عقد جيرو لعام إضافي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء، تجديد عقد نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو البالغ 33 عاما لغاية نهاية الموسم المقبل.

وكان عقد جيرو مع تشيلسي سينتهي هذا الموسم، وبالتالي يستطيع اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري التوقيع مجانا لأي ناد آخر.

More contract news! ✍️ — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 20, 2020

وقال جيرو بعد تجديد عقده مع "البلوز": "يسعدني مواصلة رحلتي ومغامرتي في تشيلسي. لا أستطيع الانتظار حتى عودة المباريات والاستمتاع بكرة القدم مع زملائي في الفريق".

يذكر أن العديد من التقارير تحدثت عن اقتراب جيرو خلال الميركاتو الشتوي الماضي من الانتقال إلى لاتسيو أو إنتر ميلان الإيطاليين.

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وبعد أن وصل جيرو إلى الـ"بلوز" من الغريم أرسنال في يناير 2018، عانى كثيرا لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشيلسي ما دفعه إلى التفكير بمغادرة النادي. إلا أنه نجح في إقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته لاسيما مع مطلع العام الحالي قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم 2018.

وسجل جيرو 39 هدفا في 97 مباراة مع منتخب "الديوك"، ويحتل المركز الثالث على قائمة هدافي المنتخب الفرنسي على مر العصور التي يتصدرها تيري هنري برصيد 51 هدفا، يليه ميشيل بلاتيني برصيد 41 في مركز الوصافة.

المصدر: وكالات