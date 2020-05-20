 
مباشر
عاجل
عقود برنت تصعد 3.17 بالمئة والبرميل يبلغ 35.75 دولار عند التسوية

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي

الرياضة

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx63

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 20 أغسطس المقبل موعدا لإنهاء الموسم الحالي الذي لا يزال متوقفا بسبب جائحة كورونا، على أن يبدأ الموسم التالي في الأول من سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد
وزير الرياضة الإيطالي: استئناف
وزير الرياضة الإيطالي: استئناف "الكالتشيو" يتوقف على "منحنى عدوى كورونا"

ولا يزال الاتحاد الإيطالي يرغب في استكمال الموسم في أول ثلاث درجات لدوري المحترفين، وقال في بيان إنه سيلغي مسابقات دوري الهواة وشبه المحترفين هذا الموسم.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد تقييم مدى التزام الأندية بالاجراءات الصحية والتوصل لاتفاق بشأن أمور مالية أخرى.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي بسبب الجائحة، ويعتمد قرار استئناف النشاط على موافقة الحكومة التي حددت يوم 28 مايو الجاري موعدا لاتخاذ القرار، على أن تقام كل المباريات بدون جماهير.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا